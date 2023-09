In campo sabato 23 settembre alle 20.45 allo stadio ‘Del Conero’.

Tutto nuovo, per la Juventus Next Gen: il girone, gli avversari, la posizione in classifica, le sconfitte consecutive iniziali. Ma se il gruppo B e gli avversari sono cose decise da altri, l’ultimo posto a zero e 3 sconfitte di fila sono una nota negativa di rendimento.

Brambilla però non appare preoccupato, conosce il valore dei suoi e sa che verranno fuori. Però ad ogni gara cresce la voglia di riscatto.

Quanto all’Ancona, l’inizio non è quello atteso in riva all’Adriatico e la batosta di metà settimana ha scosso l’ambiente, ma la squadra pare attrezzata per l’obiettivo stagionale, cioè i playoff.

Squadre

ANCONA – In classifica è al 14° posto con 4 punti (1 vinta, 1 pari, 2 perse, gol 3-7) e strizza l’occhio ai playoff. Arriva dal pesante 0-4 di Cesena e intende rifarsi. Il tecnico Marco Donadel (40) utilizza il 3-5-2 .

JUVENTUS NEXT GEN – Ultima da sola a ‘quota zero’ (3 sconfitte, gol 4-8), deve recuperare una gara con la Recanatese (mercoledì 27 settembre). L’allenatore Massimo Brambilla (50) schiera la squadra con il modulo 3-5-2.

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Matteo Canci (Carrara)

Assistenti: Luca Capriuolo (BA) – Simone Della Mea (UD)

4° ufficiale: Gianluca Guitaldi (RN)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: AN-Teramo 2-1, JU-Albinoleffe 2-1, Olbia-AN 2-4. Con il sig. Canci, al 3° anno in serie C, le due squadre hanno sempre vinto.