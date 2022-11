Altro derby in casa per la Juve Next Gen: sabato arriva la Pro Vercelli. Fra le due mai pareggi

Si gioca sabato 12 novembre alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

La Juventus NG di Massimo Brambilla è in gran forma dopo 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 fra campionato e Coppa Italia, oltremodo gasata dall’ultimo successo nel derby casalingo col Novara.

La Pro Vercelli di Massimo Paci pensa invece solo al campionato e ai playoff da agganciare che, al momento, sono lì a portata di mano. Leoni in vantaggio nei precedenti senza pareggi, con la particolarità che, in tutte le sfide, chi ha vinto non ha mai subìto gol.

CLASSIFICA – I bianconeri sono al 12° posto con 16 punti (4 vinte, 4 pari, 4 perse, gol 17-15) e in campionato arrivano da 7 punti nelle ultime 3. L’ultimo modulo visto in campionato è il 4-2-3-1. Migliori marcatori Iling (3), Pecorino, Besaggio, Cudrig, Barrenechea, Rafia (2).

I bianchi vercellesi sono appena sopra: 11° posto con 17 punti (5 vinte, 2 pari, 5 perse, gol 17-17) e hanno perso 2 delle ultime 3. Il modulo è sempre lo stesso, 3-4-2-1 per una squadra che ha fatto più punti fuori casa che al ‘Piola’. Migliori marcatori Comi (5), Della Morte (4).

I PRECEDENTI

SONO 10: nessun pareggio , 6-4 le vittorie per la Pro, gol 9-7.

, 6-4 le vittorie per la Pro, gol 9-7. ’18-’19 – 1-0 casalingo della Pro (Gladestony) e 3-0 Juve al ‘Mocca’ (Bunino, Zanimacchia, Touré).

– casalingo della Pro (Gladestony) e Juve al ‘Mocca’ (Bunino, Zanimacchia, Touré). ’19-’20 – doppio successo bianconero: 1-0 al ‘Piola’ (Beltrame) e 2-0 al ‘Mocca’ (Frederiksen, Clemenza) in Coppa Italia di C, trofeo vinto dai bianconeri.

– doppio successo bianconero: al ‘Piola’ (Beltrame) e al ‘Mocca’ (Frederiksen, Clemenza) in Coppa Italia di C, trofeo vinto dai bianconeri. ’20-’21 – 3 vittorie vercellesi: 1-0 in casa (25′ Comi); 2-0 fuori (3′ Clemente, 66′ Emmanuello) in campionato; 1-0 (83′ Costantino) nei playoff al ‘Piola’.

– 3 vittorie vercellesi: in casa (25′ Comi); fuori (3′ Clemente, 66′ Emmanuello) in campionato; (83′ Costantino) nei playoff al ‘Piola’. ’21-’22 – ancora 2 successi bianchi in campionato: 0-2 al ‘Mocca’ (17′ Macchioni, 57′ Rolando) e 2-0 al ‘Piola’ (6′ Comi, 8′ Della Morte). Poi la vittoria juventina fuori casa al 2° turno playoff : 0-1 (58′ Compagnon), con i bianconeri in gol dopo 5 sfide a bocca asciutta.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Antonino Costanza (AG)

Assistenti: Giorgio Ravera (LO) / Cristiano Pelosi (Ercolano)

4° ufficiale: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, uno per parte – PV-Lecco 1-1 (12 gen. ’20) // Sudtirol-JU23 2-1 (C.IT., 3 nov ’21). Il sig. Costanza è al 4° anno di C: con lui nessuna delle due squadre ha mai vinto.

