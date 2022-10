Piacenza e Juventus Next Gen fanno 1 punto per uno chiudendo sul 3-3 una partita divertente con un’incredibile altalena di reti nel secondo tempo.

40′ – vantaggio bianconero con Sersanti, 0-1 .

– vantaggio bianconero con . 59′ – pareggio piacentino su autogol di Muharemovic: 1-1 .

– pareggio piacentino su . 63′ – vantaggio biancorosso con Morra, 2-1 .

– vantaggio biancorosso con . 80′ – gol juventino con Barrenechea, 2-2 .

– gol juventino con . 81′ – situazione ribaltata da Iling-Junior , che segna il 2-3 .

– situazione ribaltata da , che segna il . 92′ – Cesarini segna e fissa il risultato sul 3-3 .

In classifica le due squadre restano nella zona bassa: la Juventus Next Gen è al 16° posto con 6 punti, in zona playout, cosa mai successa prima fin qui nella sua storia.

Il Piacenza resta ultimo da solo con 3 punti, nessuna vittoria e la peggior difesa.