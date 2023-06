Alessandria Volley, svanisce la promozione in D. Prima squadra premiata in Comune per la B2

La trasferta di Vercelli di domenica scorsa si è conclusa in modo amaro, con la seconda squadra dell’Alessandria Volley sconfitta 3-0 a Vercelli. Dopo un’annata dominata in Prima Divisione femminile, le ragazze di coach Paolo Demagistris hanno trovato la prima sconfitta stagionale davanti ad una squadra esperta che ha messo in campo tutte le proprie qualità,, come dimostrano i parziali del 3-0 per il Volley Vercelli: 25-17, 25-16, 25-16. E dire che sarebbe bastato vincere un set, eguagliando la vittoria 3-1 di gara1, per giocarsi la promozione al ‘golden set’. Ad inizio stagione la promozione non era un obiettivo dichiarato, ma c’è rammarico perché, dopo 27 vittorie e 0 sconfitte, perdere sul filo di lana e dopo il successo all’andata lascia l’amaro in bocca. Queste le ragazze protagoniste della splendida annata: Martina Demagistris, Melissa Almeta, Lorenza Filì, Melissa Franzin, Victoria Franzin, Alessia Falocco, Ginevra Giampaolo Maggiora, Sibora Lici, Rachele Monge Roffarello, Laura Nieddu, Francesca Oberti, Emma Repetto, Virginia Bianco.

La premiazione

Il sodalizio del presidente Andrea La Rosa è rimasto senza questa ciliegina sulla torta, ma il trionfo della prima squadra, promossa in B2 e vincitrice della Coppa Piemonte, è stato premiato in Comune. Giovedì 1° giugno il sindaco Abonante e l’assessore Oneto hanno ricevuto le ragazze della Serie C con tutto lo staff tecnico e dirigenziale, consegnando una targa che dice: “L’orgoglio della Città al Team della Serie C femminile prima classificata in campionato e promossa in Serie B2 Nazionale e vincitrice della Coppa Piemonte. Grazie A.D. ALESSANDRIA VOLLEY NOSTRA ECCELLENZA SPORTIVA”.

La festa

Dopo il gradito attestato di stima istituzionale, è andato in scena al PalaCima l’Alessandria Volley Day‘ di fine stagione, presenti tutte le squadre compreso il settore giovanile, con tutti gli allenatori e i dirigenti, vero e proprio volano dei successi del sodalizio alessandrino: Gabriella Scarrone, Alessandra Ferrando, Elisa Milan, Marcello Ferrari, Marco Dua, Andrea Guazzotti, Giorgio Oberti, Paolo Demagistris, Marco Ruscigni, Martina Demagistris e gli smart coach e gli assistent coach Chiara Cazzulo, Arianna Gaia, Ivana Berta, Greta Simi, Simone Baralis, Mino Lia, Luca Polato, Marco Mantelli, capitanati dalla professionalità del Direttore Tecnico Massimo Lotta.

Un momento importante per ringraziare tutto lo staff dirigenziale, iniziando dal vice presidente Claudio Capra, per proseguire con i Team Manager, i Segnapunti, gli Addetti DAE e le componenti dell’efficientissima segreteria, la responsabile social e videomaker Martina Demagistris e il fotografo ufficiale dell’Alessandria Volley Andrea Amato della Photoagency.

Ora il clan alessandrino, in attesa di concludere le Coppe FIPAV post campionato del settore giovanile, parteciperà al prestigioso torneo internazionale del “SUMMER “ di Acqui e lavora per i programmi futuri. L’obiettivo è alzare l’asticella.