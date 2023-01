Alessandria Volley: settore giovanile in primo piano

Con la pausa per le feste natalizie si è conclusa la prima parte della 7^ stagione agonistica dell’Alessandria Volley, che porterà la Società del presidente Andrea La Rosa a toccare il traguardo delle 2.000 partite disputate.

La ripresa

Avverrà dopo l’Epifania, ma nel frattempo le varie squadre proseguono gli allenamenti. Per la dirigenza, insieme al settore tecnico, è il momento di effettuare le giuste analisi sull’attività finora svolta e, al tempo stesso, tracciare i programmi per i prossimi 6 mesi. Abbiamo già parlato delle 2 squadre femminili di Serie C e Prima Divisione, entrambe ai vertici delle rispettive classifiche, e facciamo una panoramica sul settore giovanile.

Il settore giovanile

L’attività in questa stagione 2022-2023 si snoda su 3 filoni ben distinti. Infatti troviamo le squadre under che difendono i colori dell’Alessandria Volley, altre squadre under sotto l’insegna del progetto sperimentale DUEA e le più giovani leve che muovono i primi passi nel percorso S3 (ex minivolley) tutti nati fra il 2012 e il 2016.

Gli allenatori

Tutta l’attività dei team dell’Alessandria Volley è gestita dalla sua nascita dal direttore tecnico Massimo Lotta, con assoluta capacità organizzativa e professionalità di alto livello, dimostrata anche da tutto lo staff tecnico. Staff tecnico che conta, oltre ai responsabili delle squadre Ruscigni, Oberti e Demagistris, già dal suo nascere dei coach Gabriella Scarrone (quasi 450 panchine), Alessandra Ferrando (300) e Marcello Ferrari (250).

Altri coach che da anni sono parte attiva del progetto sono Elisa Milan, Marco Dua e da quest’anno Andrea Guazzotti, ex atleta, coadiuvati dalla new entry Martina Demagistris.

Altro fiore all’occhiello dell’Alessandria Volley è l’S3, accademia che introduce le nuove leve alla disciplina pallavolistica. Questo settore (quasi 100 iscritti) vede in Elisa Milan e Marco Mantelli motori di questa attività; collaboratori di staff sono Arianna Gaia, Ivana Berta, Chiara Cazzulo e Greta Simi.

Le squadre

Ai nastri di partenza l’Aessandria Volley ha presentato 2 squadre al campionato U13 femminile, 1 al campionato U14 femminile e 1 U13 maschile.

Il progetto sperimentale DUEA, nato in sinergia tra Alessandria Volley e Acqui Pallavolo, ha proposto l’U14 femminile Eccellenza (al comando del girone imbattuta), l’U16 femminile Eccellenza, entrambe guidate da coach Scarrone e l’U16 femminile Eccellenza Regionale di coach Ferrari.

Col nuovo anno inizieranno anche i campionati U12 femminili Territoriali.

Le parole

Questo il commento generale della dirigenza: “La nostra mission è sempre stata creare progetti formativi per il settore giovanile. L’aver cresciuto ragazze come Alice Nardo, campionessa europea con la Nazionale U21 e militante in A2, Alice Farina (A2) e Martina Furegato (B2), sono la prova evidente del buon lavoro portato avanti da tutto il gruppo. E anche il roster attuale della serie C è composto da 10 ragazze su 13 tutte provenienti dalla ‘cantera’”.