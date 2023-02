Altra facile vittoria casalinga per l’Alessandria Volley: Cigliano stroncato 3-0 davanti ad un pubblico entusiasta che ha gremito le tribune del PalaCima, in attesa del big match di sabato prossimo in casa della capolista Lilliput (4 marzo, ore 21, PalaSanBenigno di Settimo Torinese).

La partita

Alessandria Volley- Cigliano 3-0 (25-12, 25-19, 25-17).

Partita a senso unico e risultato mai messo in discussione. Protagoniste con gioco piacevole e velocità d’azione le ragazze di coach Marco Rusacigni, che meritano la citazione: Elisa Marku, Alice Giacomin, Francesca Oberti, Matilde Furegato, Valentina Soriani, Martina Fracchia, Arianna Bernagozzi, Giulia Ponzano, Silvia Rinaldi, Chiara Cazzulo, Arianna Ferrari e capitan Romina Marku.

Tre set con le alessandrine sempre al comando e punteggi parziali che la dicono lunga sulla differenza tecnica fra i 2 team. Dopo 17 giornate la classifica dice così:

Lilliput* e Alessandria 47; Verbania 40; Venaria 31; Issa Novara e Ovada 30; Vanchiglia Torino 29; Pavic Romagnano 22; Cigliano 19; Sammaborgo e Piossasco* 18; Pianezza 13; Valenza 8; Igor Novara 2. * 1 partita in meno

La diretta Facebook

L’incontro Alessandria-Cigliano è stato trasmesso sulla pagina facebook della società con Salvo Giuffrida (testata “TWENTYONE”) che ha commentato e trasmesso la partita con diretta sulla pagina facebook “TWENTYONE” e sul canale Twitch tv_twentyone.

Record di gare e settore giovanile

La società del presidente Andrea La Rosa ha superato, tra campionati, coppe e tornei ufficiali, le 2.000 partite disputate in meno di 7 anni di attività. Esattamente, considerate le 206 gare della stagione in corso, è stato raggiunto il numero di 2.037 incontri, dato che consolida il premio ricevuto dalla FIPAV Nazionale per il settore giovanile: il Certificato del MARCHIO QUALITA’ D’ARGENTO.

A conferma di tutto ciò, il team di Prima divisione femminile guidato da coach Paolo De Magistris ha battuto 3-0 il San Rocco Novara, vincendo la 15ma gara su 15 della stagione. Niente male.