In campo mercoledì 20 settembre alle 18.30 allo stadio ‘Dal Molin’.

Momento complicato, per i grigi. La rissa di stamattina in sede, col ricovero in ospedale del ds Quistelli a bordo dei un’ambulanza, colpito, secondo le cronache di alcuni media locali e confermato dallo stesso ds, da 2 pugni (al volto e allo stomaco) del ‘market maker’ Michel Stojkovic, assistente del presidente, è una spia rossa accesa sul cruscotto. Sono intervenute ben 3 auto dei Carabinieri e una coppia di funzionari Digos per riportare la normalità. Poi un comunicato ufficiale sull’accaduto è stato diramato dalla società, spiegando la ‘sospensione cautelare’ del ds Quistelli (cui erano state chieste le dimissioni) e l’estraneità dell’Alessandria Calcio sugli ‘eventuali screzi’ fra Quistelli e Stojkovic. Tesi difficile da sostenere, visto che l’episodio è avvenuto fra 2 tesserati della società stessa negli uffici della sede.

Come non bastasse, il giudice sportivo ha squalificato Rota (1 g.), il team manager Vercellotti (fino a venerdì 22), multando l’Alessandria di 200 € per ‘la mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale’. Multa che segue i 100 € comminati dopo la trasferta di Verona per il danneggiamento dei bagni ad opera dei tifosi. Temo che fare il giocatore dei grigi, in questo periodo, non sia proprio facile.

Squadre

ARZIGNANO VALCHIAMPO – Ultimo in classifica con 1 punto , alla pari di Albinoleffe, Alessandria e Novara, punta alla salvezza.

Arriva dal pareggio (1-1) in casa Pro Patria e ha la 3^ peggior difesa (7 gol subìti) dopo Giana (9) e Pro Sesto (8). Allenatore Giuseppe Bianchini .

ALESSANDRIA – Terzultima per la differenza reti (2 fatte, 4 subìte) è inchiodata sul fondo con 1 punto. Il tecnico Fulvio Fiorin dovrà fare a meno dello squalificato Rota e dell'infortunato Pagliuca. Ma lo schieramento iniziale dovrebbe ricalcare tatticamente le partite precedenti.

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Francesco D’Eusanio (Faenza)

Assistenti: Cosimo Schirinzi (Casarano) – Edoardo Maria Brunetti (MI)

4° ufficiale: Gianmarco Vailati (Crema)

Precedenti dell’arbitro

Uno per parte: ARZ-Adriese 2-2, San Donato-AL 0-1.

Il sig. D’Eusanio, al 3° anno in serie C, è all’esordio stagionale in categoria.