Affaticamento da apocalisse, il rovescio della medaglia dell’ambientalismo. Le diffidenze

Si chiama Apocalypse Fatigue (affaticamento da apocalisse) ed è il nuovo fenomeno del momento. Lo ha messo in evidenza Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green.

Che cos’è

Una sensazione di disagio per via dello scoraggiamento che noi tutti, ambientalisti compresi, proviamo di fronte alle notizie sul cambiamento climatico, rese pubbliche dagli esperti attraverso i media: ci affatichiamo a sentir parlare dei drammi ambientali che noi ed i nostri figli vivremo e rispetto ai quali ci sembra di non aver alcuna valida soluzione.

Parlare di cambiamento climatico porta con sé 2 problemi: la saturazione di brutte notizie e la distanza dell’orizzonte temporale, perché il cambio del clima non “fa male” adesso, ma “farà malissimo” tra pochi anni.

Tra meno di 50 anni 1/3 della popolazione si troverà a vivere in zone così calde da essere inabitabili. Oggi, per esempio, accade la stessa cosa con le immagini stampate sui pacchetti di sigarette: difficilmente qualcuno smette di fumare per via delle foto raccapriccianti.

L’Apocalypse Fatigue, nel mondo occidentale, sta allontanando le persone dalla possibilità di un cambiamento sostenibile in chiave di abitudini e consumi. Eppure guardare in faccia il futuro accorcerebbe la strada che il cervello deve compiere per immaginare problemi all’apparenza distanti ed insormontabili.