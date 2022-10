Si gioca sabato 29 ottobre alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Un’altra sfida-salvezza. Ce ne saranno tante in questa stagione, in cui l’obiettivo è proprio la permanenza in categorìa.

Le 2 squadre, appaiate a 8 punti, sembrano essere in buona forma e col morale alto: l’Alessandria arriva da 3 risultati positivi senza prendere gol, la neo-promossa Recanatese ha centrato la prima vittoria stagionale proprio domenica scorsa.

SQUADRE CHE FATICANO A SEGNARE

Sia l’Alessandria di Fabio Rebuffi (6 reti) che la Recanatese di Giovanni Pagliari (5 reti) non hanno fin qui mostrato grandi qualità offensive: oltre ai pochi gol segnati, sono rimaste a secco 6 volte su 11 gare (1 di coppa).

Nelle 5 partite casalinghe giocate fin qui i grigi hanno ottenuto 4 punti: 1 vittoria, 1 pari, 3 sconfitte, gol 5-9.

Per i giallorossi invece 2 soli punti nelle 5 trasferte di campionato: 0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, gol 2-7.

Alessandria – ultimo modulo utilizzato 4-2-3-1 . Marcatori: 6 giocatori con 1 gol.

– ultimo modulo utilizzato . Marcatori: 6 giocatori con 1 gol. Recanatese – ultimo modulo utilizzato 4-2-3-1. Marcatori: Sbaffo e Ventola con 2 gol.

I PRECEDENTI

Nessuno.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Emanuele Ceriello (Chieri)

Assistenti: Michele Piatti (CO) / Cosimo Schirinzi (Casarano)

4° ufficiale: Davide Cerea (BG)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Ceriello, al 1° anno in C, ha diretto solo 2 partite fin qui.