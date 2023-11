Le parole

Il presidente Enea Benedetto ha spiegato così l’iniziativa: “L’adozione dei pagamenti in criptovalute rappresenta solo il primo passo di un processo di digitalizzazione. Vogliamo portare l’Alessandria Calcio alla creazione di NFT, token non fungibili, per oggetti da collezione e merchandise autenticato. Ma non solo, vogliamo arrivare alla tokenizzazione dei diritti dei giocatori, per permettere a tifosi e investitori di diventare protagonisti, scambiando i token e partecipando ai profitti derivanti dalle carriere dei giocatori, come i trasferimenti o i contratti pubblicitari. Fino a trasferire su blockchain pagamenti e premi per giocatori e allenatori, aumentando la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie”.