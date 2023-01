Tre punti d’oro in chiave salvezza per l’Alessandria di Rebuffi. A volte bisogna avere fortuna e bisogna crederci: il calcio può regalare gioie inaspettate. Fino al quarto d’ora della ripresa i grigi hanno sofferto e sono stati impalpabili, tanto che a quel punto in pochi avrebbero scommesso su un risultato positivo. Il gol della Carrarese, dominante fino a quel momento, era nell’aria, poteva arrivare da un momento all’altro.

E invece, dopo una traversa per parte, alcune buone parate di Marietta e tanti gol sfiorati dai padroni di casa, eccoci qui a raccontare di una vittoria esterna, la terza, che rimpolpa la classifica mandrogna e fa respirare la squadra.

Fondamentale, però l’incredibile momento negativo della formazione toscana, più forte di qualsiasi altra cosa, che ha condannato i giallazzurri di Dal Canto al 4° stop consecutivo per un 2023 ancora senza punti.

A firmare il successo grigio allo Stadio dei Marmi è stato Galeandro all’83’, di testa su angolo, per lui 6° gol totale e 5° nelle ultime 5 partite, mentre la squadra ha segnato per la 7^ gara di fila, marcando la 3^ vittoria nelle ultime 5. Tutti segnali positivi sulla strada della salvezza, che è sempre in salita e piena di insidie. Ma forse la dea bendata sta restituendo qualcosa.