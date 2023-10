Alessandria Calcio: versati salari e contributi relativi alle mensilità di luglio e agosto 2023

Il 16 ottobre, oggi, era una data limite per pagare regolarmente e non avere punti di penalizzazione. E l’Alessandria c’è riuscita grazie ai ‘denari freschi’ di Andrea Molinaro, che vuole comprare i grigi ma non ha ancora firmato dal notaio. Questo il comunicato ufficiale che certifica la regolarità dell’operazione, segnale evidente di voler fare le cose per bene. E il finale del comunicato indica regole chiare per i dipendenti. Eccolo in versione integrale:

L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di comunicare che in data odierna, grazie a un finanziamento straordinario del sig. Andrea Molinaro, a supporto dell’attuale Socio di Maggioranza Enea Benedetto, sono stati versati salari e contributi relativi alle mensilità di luglio e agosto 2023 come previsto dalla scadenza federale del 16 ottobre. Il sig. Molinaro ha voluto rinforzare i grigi aiutando la società con ulteriori supporti, in primis finanziari.

La società specifica che da oggi e sino all’atto formale di cessione delle quote qualsiasi decisione relativa alla struttura societaria, alla sua integrazione con nuove figure professionali o alla sostituzione delle attuali, cosi ogni pagamento, saranno preventivamente condivise dal Presidente Enea Benedetto e dal sig. Andrea Molinaro, coadiuvati dal dott. Giulio Maione e da entrambi i Legali nominati dalle parti, Avv. Cesare Rossini e dall’Avv. Giuseppe Pipitone, ribadendo che l’unico responsabile dell’’area tecnica è il sig. Ninni Corda. I dipendenti del Club sono diffidati formalmente dal riferire informazioni aziendali di qualsiasi tipo a persone esterne al club e diverse da quelle indicate nel presente comunicato.