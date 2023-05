Alessandria Calcio, prime mosse di patron Benedetto: via il ds Cerri, in forse il tecnico Lauro

Si muove, il nuovo presidente dell’Alessandria Calcio, Enea Benedetto. Come previsto nei giorni scorsi, oggi pomeriggio ha incontrato il ds Massimo Cerri e il tecnico Maurizio Lauro, i veri artefici della salvezza dei grigi (oltre i giocatori, ovviamente) per definire le rispettive posizioni in previsione futura.

Con Massimo Cerri le strade si separeranno consensualmente, quindi il ds piacentino concorderà con la proprietà la liquidazione del restante anno di contratto, sperando che la società non abbia a pentirsi della decisione, visto il lavoro fatto.

Mentre con Lauro (in scadenza) la decisione verrà aggiornata alla settimana prossima, dopo che società e allenatore avranno approfondito le loro reciproche valutazioni.