Si gioca domenica 26 febbraio alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Mancano 10 giornate alla fine della stagione regolare. In palio ci sono 30 punti e all’Alessandria servirebbe prenderne la metà, 15, per raggiungere la fatidica ‘quota 40’ che vorrebbe dire salvezza pulita. Cioè senza playout. L’impresa sembra difficile, però il calcio ci ha abituato a grandi sorprese e il tecnico Lauro guarda partita per partita, senza fare tabelle. L’obiettivo è la salvezza e bisogna raggiungerla sposando i nuovi concetti che sta provando ad inculcare nella testa dei giocatori.

E la Vis Pesaro? È messa un po’ meglio perché ha qualche punto in più, però ha il 3° allenatore stagionale, segna meno dei grigi e subisce molti gol. Sarà una partita crudele.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 18^ con 25 punti (6 vinte, 7 pari, 15 perse, gol 22-40). Arriva dalla sconfitta di Sassari, non vince da 4 turni e ha perso 3 delle ultime 4. Nelle 13 gare interne ha ottenuto 13 punti . Il nuovo allenatore Maurizio Lauro (41) fa il suo esordio in casa e potrebbe riproporre il 4-2-3-1 . Squalificato Nunzella . Miglior marcatore Galeandro (7).



VIS PESARO – Sta al 15° posto con 29 punti (6 vinte, 11 pari, 11 perse, gol 19-38), appena fuori dalla zona playout. Viene dallo 0-3 di Lucca, prima sconfitta del 2023 dopo 7 risultati utili. Nelle 14 gare esterne ha fatto 13 punti. Il tecnico Oscar Brevi (55), 3° stagionale dopo Sassarini e Renzoni, utilizza soprattutto il 3-5-2. Miglior marcatore Fedato (8).

I PRECEDENTI

Sono 3 – 1 vittoria a testa e 1 pareggio, gol 3-2 per l’Alessandria. ( dati Museo Grigio )

'92-'93 – nelle Marche 2-0 Vis (Turchi, Martini), in Piemonte 3-0 grigi (Serioli, Banchelli, Serioli su rigore).

nelle Marche (Turchi, Martini), in Piemonte (Serioli, Banchelli, Serioli su rigore). ’22-’23 – la partita di andata al ‘Benelli’ finì 0-0.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Roberto Lovison (PD)

Assistenti: Roberto D’Ascanio (RM2) – Matteo Cardona (CT)

4° ufficiale: Stefano Re Depaolini (Legnano)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo 1: Viterbese-Vis Pesaro 1-1 (28 set ’21). Il sig. Lovison, al 3° anno in serie C, non ha mai diretto l’Alessandria.