Alessandria: serve una vittoria per continuare a sperare. Trento, con Baldini 7 punti in 4 gare

In campo oggi alle 18.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Che bello sarebbe se l’avversario dei grigi fosse sempre la Pergolettese: 3 sfide in stagione, 3 vittorie, 6 gol fatti, 0 subìti, 6 punti in classifica e turno passato in Coppa. Una meraviglia. Ma il ‘bonus Pergo’ è esaurito, purtroppo, e con gli altri avversari è più dura.

La classifica non lascia molte speranze di salvezza, ma Banchini e la squadra mostrano di crederci e ci provano con serietà.

L’andata col Trento (1-1) fu il 3° risultato utile di fila, dentro la spirale virtuosa di Banchini in panchina. Poi sapete come è andata.

Squadre

ALESSANDRIA – È ultima con 18 punti (-3) dopo 5 vinte, 6 pari, 18 perse, gol 16-33. Viene dalla vittoria 1-0 a Crema. In casa non segna da 593′ senza i recuperi: praticamente 7 partite . Il tecnico Marco Banchini (43) alterna 3-5-2 e 3-4-1-2. Miglior marcatore Gazoul (4).

– dopo 5 vinte, 6 pari, 18 perse, gol 16-33. Viene dalla vittoria 1-0 a Crema. . Il tecnico (43) alterna e TRENTO – Sta al 14° posto con 35 punti (9 vinte, 8 pari, 12 perse, reti 26-31), in posizione tranquilla. Arriva dallo 0-0 con la Pro Patria e non prende gol da 2 gare. L’allenatore Francesco Baldini (49), 3° tecnico stagionale dopo Tedino (1-20) e lo spagnolo Moll Moll (21-25), ha fatto 7 punti in 4 gare e gioca 3-5-2. Squalificato Rada. Miglior marcatore Anastasia (4).

Precedenti

Sono 21, tutti in serie C e vedono il Trento in vantaggio: 8-7 le vittorie, 6 i pareggi, 20-17 i gol. L’ultima sfida giocata in Piemonte ha 21 anni compiuti: era il 26 gennaio 2003 e finì 0-0. Per trovare l’ultima vittoria grigia bisogna andare fino al novembre 1989, 1-0. Un girone fa la gara di andata terminò 1-1 (25′ Trainotti, 66′ Gazoul). (dati Museo Grigio).

Giudici di gara

Arbitro: Valerio Vogliacco (BA)

Assistenti: Lorenzo Giuggioli (GR) – Vincenzo Marra (Agropoli)

4° ufficiale: Mattia Maresca (NA)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: Scanzorosciate-TN 1-2 (serie D), TN-Renate 0-2, AL-San Donato 1-1. Il signor Vogliacco, al 2° anno in serie C, ha diretto 21 gare in categoria.