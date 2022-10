Si gioca mercoledì 19 ottobre alle 21 allo stadio ‘Moccagatta’.

Settimana piena per la serie C con il turno infrasettimanale: 8 giorni di fuoco con 3 partite per tutte le squadre, dopo le quali, ad un quarto del cammino in campionato, la classifica comincerà a rispecchiare i valori reali. L’Alessandria, reduce dalla pesante vittoria (1-0) col San Donato Tavarnelle, ha lasciato il fondo classifica, respira e trova sulla sua strada la Torres che ha battuto il Siena (2-0) e non prende gol da 2 gare.

In classifica i grigi sono terzultimi con 6 punti (2 vinte, 6 perse, gol 6-15) mentre i rossoblù sardi sono al 12° posto con 10 punti (2 vinte, 4 pareggiate, 2 perse, gol 8-6). Nelle 4 gare giocate in casa la squadra di Rebuffi ha vinto 1 volta e perso 3, mentre quella di Alfonso Greco è in serie positiva da 6 turni: dopo aver perso le prime 2 partite, giocate col 4-3-3, ha infilato 2 vittorie e 4 pareggi col 4-4-2. In trasferta i sardi hanno raccolto 5 punti., l’esatta metà di quelli in classifica.

Alessandria – ultimo modulo utilizzato 4-1-4-1 (prima 3-5-2 e 4-2-3-1).

– ultimo modulo utilizzato (prima 3-5-2 e 4-2-3-1). Torres – ultimo modulo utilizzato 4-4-2 (4-3-3 nelle prime 2).

In casa Alessandria ingaggiato ufficialmente da oggi l’attaccante Riccardo Martignago (31), già in grigio nella stagione ’20-’21 (6-1). Per lui, svincolato dall’Albinoleffe, contratto fino a giugno ’23 più opzione di 1 anno in caso di salvezza.

I PRECEDENTI

Sono 14, tutti in serie C, giocati fra il 1982 e il 2015. La bilancia pende dalla parte dei sardi: 6-3 le vittorie, 5 i pareggi, 14-12 i gol. In casa l’Alessandria ha vinto 1 sola volta (su 7) e fu 2-1 ad aprile ’85, mentre al ‘Mocca’ dominano i pareggi, che sono 4: le ultime due volte finì 1-1. Ultimo successo sardo, invece, a giugno ’87: 0-1. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Fabrizio Ramondino (PA)

Assistenti: Mario Chichi (PA) / Salvatore Nicosia (Saronno)

4° ufficiale: Vittorio Emanuele Daddato (Barletta)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Ramondino è al 1° anno in serie C e ha diretto solo 3 gare.