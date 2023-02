Si gioca domenica 12 febbraio alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Non proprio dentro-o-fuori, ma quasi. Sono in palio punti pesanti in chiave salvezza e nessuna delle due squadre può sbagliare partita. È un momento delicato della stagione e una vittoria, di qui o di là, può essere decisiva per restare in categoria o precipitare fra i Dilettanti. L’Alessandria cerca sé stessa, indecisa sulla nuova identità tattica; il San Donato Tavarnelle, rinato dopo l’arrivo di Buzzegoli in panchina, punta a confermarsi in una categoria al di sopra della sua storia. Sarà pareggio? Vedremo.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 17^ con 24 punti (6 vinte, 6 pari, 14 perse, gol 21-38), con il 17° attacco e la 19^ difesa. Arriva da 2 sconfitte di fila senza segnare (Rimini, Pontedera). Nelle 12 gare interne ha ottenuto 12 punti . L’ultimo modulo presentato da Fabio Rebuffi è il 4-3-3 . Miglior marcatore Galeandro (6).



SAN DONATO TAVARNELLE – Sta al 16° posto con 25 punti (5 vinte, 10 pari, 11 perse, gol 25-36), appena davanti ai grigi. Arriva da 2 pareggi consecutivi e nel 2023 ha vinto solo 1 volta. Nelle 12 gare esterne ha fatto 16 punti, meglio che in casa (9). Il tecnico Daniele Buzzegoli (39), subentrato a Magrini dopo 13 giornate (era il vice), utilizza il modulo a rombo 4-3-1-2. Miglior marcatore Russo (7).

I PRECEDENTI

Solo la gara di andata: vinsero i grigi 1-0 (70′ Filip).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Valerio Vogliacco (BA)

Assistenti: Cosimo Schirinzi (Casarano) – Antonio Aletta (AV)

4° ufficiale: Vincenzo Hamza Riahi (Lovere)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo uno: San Donato-Tiferno 3-1 (serie D, 4 dic ’21). Il sig. Vogliacco, al 1° anno in serie C, ha diretto fin qui 6 gare di campionato e 1 di Coppa. Non ha mai arbitrato i grigi.