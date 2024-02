Al Moccagatta testa-coda da brividi: l’Alessandria ultima riceve il super Mantova capolista

In campo stasera alle 20.45 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Un girone fa Marco Banchini esordì sulla panchina grigia, dopo 5 sconfitte di fila e 1 punto in classifica. E iniziò male perché l’autogol di Nichetti dopo 3′ indirizzò la gara col Mantova. Perse la partita 2-0 e le sconfitte diventarono 6 di fila, le ultime 4 senza gol fatti. E da quella sera i virgiliani sono in vetta. Da lì, però, l’Alessandria rinacque, cominciò a vincere e fece 11 punti in 7 gare. Poi la scelleratezza di cacciare l’allenatore, pensando di migliorare, peggiorò le cose e indirizzò, forse inesorabilmente, la sorte dell’Alessandria 23-24.

Ora il discorso è del tutto diverso. Il Mantova vola verso la B, l’Alessandria precipita verso la D. È pur vero che l’irrazionalità del calcio potrebbe regalare una sorpresa, con l’aiuto delle forze fresche inserite dai grigi a gennaio. E Banchini ci crede.

Intanto la Lega Pro ha fissato la data del recupero: Pro Sesto-Alessandria si giocherà mercoledì 21 febbraio (18,30), con lo spostamento della successiva Alessandria-Albinoleffe a sabato 24 febbraio (18.30).

Squadre

ALESSANDRIA – È ultima con 14 punti (-1) dopo 3 vinte, 6 pari, 15 perse, gol 13-28. Ha il peggior attacco di tutta la serie C (con l’Olbia). Viene dal match rinviato di Sesto, preceduto dallo 0-2 di Lumezzane. Non vince da 11 turni. Il tecnico Marco Banchini (43) finora ha presentato il 3-5-2 . Squalificati Foresta, Mastalli, Nunzella . Miglior marcatore Gazoul (4).

– dopo 3 vinte, 6 pari, 15 perse, gol 13-28. Ha il peggior attacco di tutta la serie C (con l’Olbia). Viene dal match rinviato di Sesto, preceduto dallo 0-2 di Lumezzane. Non vince da 11 turni. Il tecnico (43) finora ha presentato il . MANTOVA – È primo con 60 punti (19 vinte, 3 pari, 3 perse, reti 49-17), +8 sul Padova secondo . Ha il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Arriva dal 2-1 sulla Triestina. L’allenatore Davide Possanzini ( 48) da inizio stagione gioca col 4-3-3. Squalificato Trimboli . Miglior marcatore Galuppini (12).

Precedenti

Sono 47, dal 1924 a oggi, dalla serie A alla serie C. Il bilancio è in equilibrio: 14-14 le vittorie, 19 pareggi, gol 61-52 per l’Alessandria. Nella gara di andata, primo esordio di Banchini in panchina, vinse il Mantova 2-0 (3′ autogol Nichetti, 56′ Fiori). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Matteo Centi (TR)

Assistenti: Emanuele Renzullo (Torre del Greco) – Pio Carlo Cataneo (FG)

4° ufficiale: Stefano Milone (Taurianova)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4: Arzignano-MN 2-1 (serie D), MN-Arezzo 2-0, FeralpiSalò-MN 1-1, AL-Atalanta U23 2-0. Il signor Centi, al 5° anno in serie C, ha diretto 64 gare in categoria.