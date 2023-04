Alessandria e Cesena, obiettivi diversi, stessa strada: la vittoria. Una grande sfida al ‘Moccagatta’

In campo domenica 23 aprile alle ore 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Entrambe le squadre si giocano il piazzamento, ma sanno già che faranno gli spareggi.

Il Cesena degli ‘ex’ (ne mancheranno 2, Prestìa e Coccolo) vuole vincere per rimanere 2°, miglior posto playoff.

Anche l’Alessandria vuole il successo, per restare 16^, miglior posizione playout, sperando magari in uno scivolone altrui per una difficilissima salvezza diretta.

Sarà una bella sfida fra il miglior attacco del girone (Cesena, 65 gol fatti) e la quintultima difesa (Alessandria, 51 subìti).

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 16^ con 38 punti (9 vinte, 11 pari, 17 perse, gol 33-51). Arriva dal successo 2-1 a Montevarchi. Nelle 18 gare interne ha ottenuto 19 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (42) ha utilizzato il 4-3-3 nell’ultima gara. Miglior marcatore Galeandro (8).



CESENA – Sta al 2° posto con 76 punti (22 vinte, 10 pari, 5 perse, gol 65-24), alla pari con l'Entella ma in vantaggio negli scontri diretti. Arriva dal successo 2-0 sulla Vis Pesaro e non perde da 8 turni. Nelle 18 gare esterne ha fatto 38 punti. Il tecnico Domenico Toscano (51), utilizza dall'inizio il 3-4-1- 2. Miglior marcatore Corazza (18).

I PRECEDENTI

Sono 5, tutti in serie C. Il bilancio è negativo per i grigi: 0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, gol 4-8. Tripla sconfitta in casa romagnola (1-0, 2-1, 3-1) e doppio pareggio al ‘Moccagatta’ (1-1). All’andata finì 3-1 (11′ Prestìa, 35′ Martignago su rigore, 49′ Ferrante, 57′ Corazza). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Claudio Panettella (BA)

Assistenti: Mattia Bartolomucci (Ciampino) – Franck Loic Nana Tchato (Aprilia)

4° ufficiale: Gianmarco Vailati (Crema)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: Triestina-CES 4-1 (26 gen ’20), Pistoiese-AL 1-1 (27 set ’20), CES-Siena 1-0 (19 dic ’21). L’esperto sig. Panettella, al 5° anno in serie C, è stato chiamato per una gara considerata ‘difficile’, coinvolgendo playoff e playout.