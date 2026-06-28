Motori Sport

MotoGP: ad Assen vince Ogura davanti a Fernandez e Martin, 4° Di Giannantonio

Di

Giu 28, 2026

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) domina il Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota giapponese precede al traguardo il compagno di box Raul Fernandez. Jorge Martin completa la tripletta Aprilia e si prende la vetta della classifica piloti, sfruttando la caduta di Marco Bezzecchi dopo soli tre giri. Pesante zero per il pilota azzurro, che scivola a -7 da Martin in classifica. Ai piedi del podio c’è davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e a Marc Marquez (Ducati). Ritiro per un problema ai freni per Francesco Bagnaia (Ducati).
Per Bezzecchi “gli esami hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta “una normale mobilità in tutti e quattro gli arti senza segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche”. Tuttavia, “a causa del forte dolore” l’equipe ha deciso di trasferire Bezzecchi a Groningen per sottoporsi a esami specialistici per escludere quindi “lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Motori Sport

Formula Uno: in Austria vince Russell davanti a Verstappen e Antonelli

Giu 28, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: la Croazia batte il Ghana 2-1 e passa il turno da 2^ nel girone

Giu 28, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: Kane e Bellingham stendono Panama, gli inglesi vincono il girone

Giu 28, 2026

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 29 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 28, 2026 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina IN EVIDENZA Video

Piemonte protagonista al Fancy Food di New York

Giu 28, 2026
Motori Sport

Formula Uno: in Austria vince Russell davanti a Verstappen e Antonelli

Giu 28, 2026
Attualità Curiosità Storie dal mondo

I videogiochi cinesi conquistano un pubblico internazionale sempre più vasto

Giu 28, 2026