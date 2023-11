Volley femminile B2: Acrobatica Group vince ancora fuori casa e conferma il 2° posto a -1 dalla vetta

Un’altra vittoria in trasferta per le ragazze di coach Ruscigni con Gobbo All Duovolley Varese, dopo una gara tirata e dispendiosa decisa al tie-break che ha messo in luce l’equilibro che regna nel campionato. Assente Beba Gatti, ferma per un problema a un dito, ma con le compagne a Varese per dare sostegno.

All Duovolley VA-Acrobatica Group AL 2-3 (16-25, 27-29, 25-23, 25-19, 15-17)

Primo set – immediato vantaggio di Acrobatica (2-10) che prosegue a dominare il parziale con costante e significativo distacco, chiudendo facile 16-25 , 0-1 .

immediato vantaggio di (2-10) che prosegue a dominare il parziale con costante e significativo distacco, chiudendo facile . Secondo set – Duovolley scappa avanti 10-4 poi 16-11. Lì le alessandrine recuperano punti, fino a raggiungere all’aggancio: 19-19. Lotta punto a punto fino al 27-27, poi le ospiti accelerano e chiudono, 27-29 e 0-2.

scappa avanti 10-4 poi 16-11. Lì le alessandrine recuperano punti, fino a raggiungere all’aggancio: 19-19. Lotta punto a punto fino al 27-27, poi le ospiti accelerano e chiudono, Terzo set – equilibrio all’inizio, con Alessandria che cerca lo strappo per chiudere la sfida, ma Varese non molla: 13-13. Le ragazze di coach Salari si portano avanti di 2, ma regna l’equilibrio (22-22). Poi è Duovolley che trova il break e chiude 25-23 , 1-2.

equilibrio all’inizio, con Alessandria che cerca lo strappo per chiudere la sfida, ma non molla: 13-13. Le ragazze di coach si portano avanti di 2, ma regna l’equilibrio (22-22). Poi è che trova il break e chiude Quarto set – Varese si porta avanti 11-5, ma le ragazze di coach Ruscigni rimontano fino al -1 (13-12). Nuovo strappo del le lombarde (18-12) che riescono con fatica a portare a casa il parziale col punteggio di 25-19 , 2-2 .

Varese si porta avanti 11-5, ma le ragazze di coach Ruscigni rimontano fino al -1 (13-12). Nuovo le lombarde (18-12) che riescono con fatica a portare a casa il parziale col punteggio di . Quinto set – ci vuole il tie-break per decidere la sfida. Le padrone di casa, forti della rimonta, si portano avanti ma Acrobatica le riprende (5-5). Poi Soriani e compagne cercano l’allungo (6-8) ma vengono recuperate (9-9). Il botta e risposta continua fino al 15-15, quando Acrobatica chiude il conto 15-17 e 2-3. Grande fatica, ma bene così.

La classifica dopo 8 giornate

Pavia 21; Alessandria 20; Chieri 17; Alba, Gorla, Albissola 16; Varese 14; Santena 13; Venegono 12; Albenga, Orago 6; Savigliano 5; Caselle 4; Tradate 2.