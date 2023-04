Acqui Terme, torna il ‘Summer Volley’ dopo 4 anni

La Pallavolo Acqui Terme, in collaborazione con la Città di Acqui Terme, è lieta di ufficializzare la 24^ edizione del Torneo Internazionale Summer Volley. Dopo 3 edizioni rinviate per la pandemia, l’ideatore della manifestazione Ivano Marenco ha messo in moto la macchina organizzativa che trasformerà nuovamente la città termale nella capitale del volley giovanile dal 15 al 18 giugno 2023.

La formula

Prevede 8 categorie (Under 12 F, Under 13F, Under 16 F, Under 18 F -Under 13 6X6 M, Under 15 M, Under 17 M, Under 19 M) e 3 giorni di gioco. Giovedì 15 avranno inizio le procedure di check-in, mentre il 16, 17, 18 giugno 2023 si svolgeranno i tornei, ma non solo. Le iscrizioni sono già aperte e termineranno al raggiungimento del numero previsto, entro e non oltre il 25 maggio 2023.

Info

Sul sito www.summervolley.eu e sui canali social dedicati all’evento Facebook, Instagram e TikTok sono già stati resi noti i programmi e le informazioni logistiche. Iscrizioni: +39-344-4607758 (14/20)

Info Tecniche: Ivano +39-392-9542538 (whatsapp)