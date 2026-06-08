Volley femminile: dopo la promozione in A3, Diego Boschini diventa primo allenatore

Diego Boschini sarà il capo-allenatore dell’ALESSANDRIA VOLLEY in serie A3. Una scelta che rappresenta continuità, competenza e ambizione per un progetto che si appresta ad affrontare una delle pagine più importanti della propria storia. Nell’ultima stagione ha fatto parte dello staff tecnico dell’Alessandria Volley come allenatore in seconda della Serie B1 accanto a Bruno Napolitano, contribuendo al percorso che ha portato la società a salire di categoria.

La scelta di affidargli la guida tecnica della squadra è la naturale prosecuzione di un percorso professionale costruito negli anni tra settore giovanile e campionati nazionali, sempre con competenza, passione e grande attenzione alla crescita delle atlete.

LE PAROLE – Così Diego Boschini: “Sono molto contento dell’incarico che mi è stato affidato dal presidente Andrea La Rosa. Lo ringrazio molto per la fiducia che ha riposto in me per affrontare questa nuova avventura. C’è tanto lavoro da fare e tante sfide da affrontare, e non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio Bruno Napolitano: senza il suo lavoro, probabilmente non staremmo parlando di Serie A3. A lui auguro il meglio, sia personalmente che professionalmente, e spero di ritrovarlo dall’altra parte del campo come avversario.

Ora non resta che iniziare a costruire questo percorso, mettendo insieme competenze e passione al servizio di questa società e di questa squadra”.