“Le gare del pattinaggio a Torino per i Giochi invernali del 2030 assegnati dal Cio alla Francia confermano un fatto che abbiamo sempre sostenuto, ovvero che Torino e il Piemonte hanno tutte le carte in regola per ospitare grandi competizioni internazionali – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – lo avevamo sostenuto quando ci siamo candidati per ospitare le gare di Bob per le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 e abbiamo continuato a crederci candidandoci per Francia 2030 . Oggi, dopo molti mesi di lavoro svolto in silenzio e con pragmatismo, siamo orgogliosi di aver ottenuto questo importante risultato. Questo è il frutto del lavoro di squadra, Regione e Comune insieme , per far crescere il Piemonte e Torino e renderli sempre di più capitali dello sport e dei grandi eventi”.

