L’Alessandria, ormai retrocessa, ospita la Pro Patria: una bella vetrina per tutti i giocatori

In campo oggi alle 18.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Un girone fa, prima della Pro Patria, Enea Benedetto uscì dall’Alessandria. L’uomo che a metà maggio 2023 la acquistò da Luca Di Masi, uscì dai giochi dopo un cda che approvò il bilancio al 30 giugno (passivo 2 milioni €) e subito si dimise. Poi l’unico proprietario, Andrea Molinaro, convocò un nuovo cda che, senza Benedetto, elesse gli attuali dirigenti.

Un girone dopo Molinaro, Rubba, Davini, Gambino e Gatto hanno incontrato le autorità comunali, con l’Alessandria retrocessa, per parlare del futuro. Promesse, programmi, parole. Entro fine maggio si saprà.

Intanto oggi si gioca: con la Pro Patria.

Squadre

ALESSANDRIA – È ultima con 19 punti (-3), dopo 5 vinte, 7 pari, 23 perse, gol 18-44. È matematicamente retrocessa in serie D. Il tecnico Jonatan Binotto (49), 6° stagionale, punta sull’orgoglio dei giocatori e sulla loro voglia di farsi vedere: giocherà col 4-3-1-2 . Miglior marcatore Gazoul (4).

dopo 5 vinte, 7 pari, 23 perse, gol 18-44. Il tecnico (49), 6° stagionale, punta sull’orgoglio dei giocatori e sulla loro voglia di farsi vedere: giocherà col PRO PATRIA – Sta al 14° posto con 43 punti (11 vinte, 10 pari, 14 perse, reti 34-46), non ancora salva ma quasi. Il tecnico Riccardo Colombo (41) ha smesso 2 anni fa ed è passato dal campo alla panchina: gioca con il 3-5-2. Miglior marcatore Castelli (11).

Precedenti

La Pro Patria è uno degli avversari più incontrati dall’Alessandria: 80 volte, dal 1928 a oggi fra A, B e C, 77 in campionato e 3 in coppa. Il bilancio dice vittorie 30-28 per i grigi, 22 pareggi, gol 97-90. La statistica tiene conto anche della gara playoff non giocata a luglio ’20 e vinta 3-0 a tavolino dall’Alessandria: i biancoblù rinunciarono causa Covid. L’ultima giocata è la gara di andata: finì 1-1 (8′ autogol Gega, 75′ Foresta). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Fabrizio Ramondino (PA)

Assistenti: Mario Pinna (OR) – Antonio Aletta (AV)

4° ufficiale: Francesco Comito (ME)

Precedenti dell’arbitro

Solo uno: AL-Torres 0-0. Il signor Ramondino, al 2° anno in serie C, ha diretto 22 gare di categoria.