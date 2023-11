La Juventus Next Gen si gioca la sfida per l’aggancio in classifica, ma non ha mai battuto il Pontedera

In campo domenica 5 novembre alle 16,15 al ‘Mannucci’ di Pontedera.

La baby-Juve ci prova. Guardando i numeri, potrebbe agganciare il Pontedera se vincesse lo scontro diretto domani pomeriggio, e con una gara da recuperare sarebbe un gran risultato. Ma c’è un problema: mai, finora, nelle 6 sfide giocate, i bianconeri hanno superato i granata toscani. Tutte quelle partite sono relative ai primi 3 anni di vita della seconda squadra bianconera, in cui c’erano fior di talenti, eppure il Pontedera è sempre stato la ‘bestia nera’. Al 7° tentativo cambierà la musica?

Squadre

PONTEDERA – Sta al 9° posto con 14 punti (3 vinte, 5 pari, 3 perse, gol 14-13), alla pari con Pineto e Arezzo. Viene dalla vittoria 2-1 nel derby di Lucca ed è in serie positiva da 4 turni. L’allenatore Massimiliano Canzi (57) in stagione ha sempre con il 3-4-2-1 .

JUVENTUS NEXT GEN – Galleggia nel mezzo della classifica: 14° posto con 11 punti (3 vinte, 2 pari, 5 perse, gol 12-14), alla pari con Entella, Olbia e Vis Pesaro, ma davanti per differenza reti e gara in meno. Arriva dal 3-1 sull'Olbia. Il tecnico Massimo Brambilla (50) finora ha alternato 3-5-2 e 3-4-1-2, ma sempre tenendo conto delle convocazioni di Allegri.

Precedenti

Le sfide giocate sono 6 : nessuna vittoria bianconera, 3 pari e 3 sconfitte.

: nessuna vittoria bianconera, 3 pari e 3 sconfitte. ’18-’19 – doppio successo toscano: in casa ( 2-1 , Beruatto, Tomassini, Calcagni) e fuori 1-0 (Calcagni).

doppio successo toscano: in casa ( , Beruatto, Tomassini, Calcagni) e fuori (Calcagni). ’19-’20 – due pareggi: 1-1 in Piemonte (De Cenco, Mota-Carvalho) e 0-0 in Toscana.

due pareggi: in Piemonte (De Cenco, Mota-Carvalho) e in Toscana. ’20-’21 – al ‘Mannucci’ vittoria granata 2-1 (42′ Catanese, 67′ Brighenti rig., 86′ Piana), al ‘Moccagatta’ 1-1 (16′ Marqués, 94′ Benericetti).

Giudici di gara

Arbitro: Alfredo Iannello (ME)

Assistenti: Emanuele Bracaccini (MC) – Francesco Macchi (Gallarate)

4° ufficiale: Riccardo Boiani (PU)

Precedenti dell’arbitro

In totale 3: Renate-JU 3-2, JU-Pro Patria 1-1, Torres-PON 0-1. Il sig. Iannello, al 2° anno in serie C, ha arbitrato 13 gare di categoria.