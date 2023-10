Primo pareggio di stagione senza gol per le due squadre e 1° punto casalingo per il Sestri Levante che, finora, allo ‘Stadio dei Marmi’ aveva perso 3 volte su 3. La Juventus Next Gen sperava di più, gasata com’era dal 5-1 di Coppa, ma si è dovuta accontentare del pareggio dopo aver sbagliato qualche facile occasione da gol nel primo tempo e ad inizio ripresa, finendo per ringraziare il portiere Daffara, bravo a tenere in piedi la baracca in un paio di situazioni difficili.

In classifica cambia poco per entrambe: la squadra piemontese è al 13° posto con 7 punti, quella ligure lascia l’ultimo posto e diventa penultima con 4 punti, appaiata al Rimini ma davanti per differenza reti.

Nel prossimo turno del 15 ottobre la baby-Juve salta la trasferta di Lucca per le convocazioni in nazionale (da decidere la data del recupero), mentre il Sestri affronterà fuori casa una delle corazzate del girone, il Cesena.