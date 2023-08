L’obiettivo dello studio SCOAAI , che ha preso avvio all’Ospedale di Alessandria nel reparto Onco-ematologico (in day hospital), è questo : individuare i fattori che possono incidere sul livello di auto-cura (self-care) del paziente oncologico che assume antitumorali orali e del proprio assistente (caregiver).

Negli ultimi due decenni l’utilizzo dei farmaci antitumorali orali (AO) per la cura del cancro è notevolmente aumentato, anche a seguito dei molteplici vantaggi ottenuti dai pazienti, tra cui: migliore tollerabilità visti i profili di sicurezza di tali farmaci, maggiore adattabilità alle attività di vita quotidiana, minore stress collegato alla somministrazione per via endovenosa.

Gli AO sono anche generalmente preferiti dai pazienti per la possibilità di gestire la terapia a casa , evitando ospedalizzazioni. Tuttavia, la letteratura disponibile ha dimostrato che i pazienti che assumono AO sono più esposti a scarsa aderenza perché hanno meno contatto con l’équipe, perché devono gestire i sintomi e gli eventi avversi da soli o anche per dimenticanza nell’assumere i farmaci. Questi pazienti, inoltre, potrebbero incorrere in depressione o disagio emotivo .