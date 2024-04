Da alcune settimane i professionisti di Cardiologia , diretta da Gianfranco Pistis , possono monitorare direttamente dal loro studio chi ha impiantato un pacemaker, un defibrillatore sottocutaneo o un loop recorder , senza il paziente in presenza.

Dunque i periodici controlli in Ospedale sono solo più un ricordo. Niente più permessi dal lavoro, spostamenti e parcheggi .

Il sistema

Con la telemedicina i dati vengono trasmessi dai dispositivi alla centrale presente al “Santi Antonio e Biagio”. In particolare ai cardiologi che si occupano di aritmie che, oltre ad impiantare i device in sala operatoria, si occupano, con l’aiuto di alcune infermiere, anche dei controlli periodici in presenza e da remoto.

Poter attivare la telemedicina su alcuni pazienti ha una ricaduta positiva, sia per i pazienti stessi che per i familiari, dato che la maggior parte sono anziani che necessitano di essere accompagnati alle visite di controllo. E ci sono vantaggi pure per la struttura di Cardiologia, che sarà meno affollata, rendendo più snelle le procedure di monitoraggio.



Le parole

Il direttore Pistis spiega le caratteristiche della telemedicina: “ Non tutti i pazienti possono essere monitorati a distanza. Spetta al medico decidere chi far rientrare nei controlli in telemedicina e chi, invece, deve continuarli in presenza . Il settore racchiude tutte le attività rivolte ai pazienti che soffrono di aritmia: da quelle più invasive, legate ad interventi chirurgici e a procedure ablative, a quelle ambulatoriali, come visite aritmologiche, controllo dispositivi e altri esami strumentali. Una gestione a 360° dei pazienti affetti da aritmia”.

Info

Centro Aritmologico a disposizione di pazienti e Medici di Medicina generale:

telefono: 0131-207533

indirizzo e-mail: [email protected].