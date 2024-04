Inno del Piemonte: cultura e tradizioni da tutelare

“La cultura e le tradizioni piemontesi sono un patrimonio importante, che in questa legislatura abbiamo voluto tutelare, riscoprire e promuovere. Il Consiglio regionale, che quotidianamente si occupa di questioni pratiche, economiche, sanitarie e sociali della Regione, è riuscito anche a ritagliarsi uno spazio per consegnare a tutti i Comuni il nostro Drapò, per festeggiarne i 600 anni ed istituire la Festa del Piemonte. Grazie al lavoro condotto col Centro Gianni Oberto, e dopo il voto dell’Aula, presentiamo l’Inno del Piemonte, un brano che mi auguro possa contribuire a ricostituire il senso d’appartenenza al territorio e cementando lo spirito di comunità”.

Così il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha annunciato l’istituzione dell’Inno del Piemonte, presentato in settimana a Palazzo Lascaris. Il brano “Ël Drapò a deuv vive”, con la musica del maestro Fulvio Creux ed il testo tratto da 2 poesie dello scrittore Camillo Brero, è stato individuato dopo le indicazioni del Centro Gianni Oberto.

Il nuovo inno

Eseguito dopo la presentazione nel Belvedere di Palazzo Lascaris dal quintetto strumentale ArsNova Orchestra, con Ilaria Quilico soprano e Dario Prola tenore, non ha avuto alcun costo per la Regione. Come si legge nella delibera, infatti, l’utilizzo del testo e del brano sono stati concessi gratuitamente al Consiglio dall’Associazione culturale Edizioni Musicali Accademia 2008 e dal maestro Fulvio Creux, per ogni finalità istituzionale che la Presidenza riterrà di adottare.

Lo spartito di “Ël Drapò a deuv vive” verrà inviato a tutte le associazioni bandistiche e musicali del Piemonte e sarà a disposizione delle associazioni culturali che ne faranno richiesta.

Quando verrà suonato l’inno del Piemonte? Il Consiglio regionale ha deciso che il brano sia eseguito in occasione delle ricorrenze istituzionali regionali, istituite con legge regionale, nonché durante le cerimonie, le commemorazioni, le celebrazioni e gli altri eventi ufficiali, in occasione delle sedute del Consiglio regionale del Piemonte e in altri eventi di rilevo, nelle cerimonie celebrative di festività o solennità civili nazionali o delle giornate celebrative nazionali o internazionali. Ma sarà possibile eseguirlo a tutti gli eventi organizzati o patrocinati da Consiglio o Giunta regionale, ovvero per gli eventi locali che rappresentino l’identità regionale.