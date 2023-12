Offerte telefonia mobile: come trovare l’operatore con la copertura migliore ad Alessandria

Prezzi mini, tanti Giga e top velocità di navigazione: la ricetta della convenienza per le offerte tariffe mobile miscela questi tre ingredienti. La tendenza è nota: ad Alessandria come nel resto d’Italia. Perché? La risposta è semplice: con lo smartphone si vogliono fare le videochiamate e postare contenuti sui social, guardare serie TV in streaming e ascoltare musica online in mobilità.

Eppure, gli esperti di SOStariffe.it ritengono che il primo fattore da osservare nel momento in cui ci si affida a un operatore mobile è un altro: la verifica della copertura di rete. Un test cruciale per misurare la connessione. In pratica, controllare quali siano i provider che assicurino una ricezione d’eccellenza del segnale nell’area in cui si vive o si lavori. Senza questo passaggio, si rischia di optare per una tariffa che costa poco, per poi però trovarsi con lo smartphone che non ha abbastanza campo. Di seguito, una fotografia degli operatori con la miglior copertura ad Alessandria.

Alessandria, il “regno” della copertura 5G

Dal centro storico alle zone più periferiche, tutti gli operatori MNO (Mobile Network Operator), le compagnie tradizionali, assicurano una copertura eccellente grazie alle prestazioni di 4G, 4G+ e 5G.

Per esempio, nella centralissima via San Giacomo della Vittoria, ad Alessandria, TIM, Vodafone, WindTre e iliad (le Telco dotate di infrastruttura di rete in Italia) garantiscono ottime performance di accesso alla rete grazie alla super velocità del 5G. Mentre, nelle zone periferiche del capoluogo di provincia piemontese, le tecnologie 4G e 4G+ la fanno ancora da padrone.

Ma, in linea generale, c’è una copertura di ottimo livello sia ad Alessandria che in tutte le città del Piemonte, come emerge anche dal recente Report di OpenSignal sull’esperienza della rete mobile nel nostro Paese. Secondo questa indagine, nell’area Nord ovest, WindTre guida la classifica degli operatori che garantiscono la miglior disponibilità 5G in quest’area della Penisola, seguito da Fastweb (che è un operatore virtuale), iliad, Vodafone e TIM.

Copertura mobile: come verificarla ad Alessandria

Come fare a verificare se un provider, sia esso un operatore tradizionale o virtuale, copra la zona di Alessandria? È molto semplice: come suggeriscono gli esperti di SOStariffe.it, basta affidarsi agli strumenti di verifica della copertura di rete messi a disposizione dai provider stessi sui rispettivi siti internet.

Questi sistemi digitali (del tutto gratuiti) sono molto intuitivi perché consentono, in genere, di accedere a una mappa interattiva del territorio nazionale dove verificare la copertura del servizio in una specifica area. Di solito, un’apposita “maschera” permette di digitare il nome della via in cui si abita e, una volta premuto invio, si potrà visualizzare, in una manciata di secondi, il grado di copertura raggiunto dalla Telco in quella determinata zona.

Dici operatori virtuali, dici convenienza

La copertura di rete è, dunque, il caposaldo da valutare prima di tutto, c’è però da osservare che per abbassare i costi mensili per la telefonia mobile, oltre agli operatori classici (Vodafone, iliad, TIM, WindTre), vanno prese in esame le soluzioni proposte dagli operatori virtuali, i cosiddetti MVNO. I Mobile Virtual Network Operator sono quelle compagnie che per il segnale si appoggiano alle infrastrutture di rete delle società di telecomunicazioni più grandi. Qualche esempio: Kena Mobile a Tim; Fastweb, Very Mobile, PosteMobile e Spusu a WindTre; ho.Mobile e Optima a Vodafone.

Pochi euro, tanti Giga. E chiamate illimitate

Affidandosi agli operatori virtuali, le tariffe scendono: al di sotto dei 5 euro al mese si possono avere a disposizione 100 Giga di traffico dati, chiamate illimitate e 200 SMS. Con un paio di euro in più di budget mensile, ci sono piani di telefonia mobile che mettono sul piatto anche 130 Giga di traffico dati, chiamate illimitate e 200 SMS. Pur rimanendo sotto la soglia dei 10 euro al mese, si giunge anche ad avere 200 Giga mensili per la connessione. In un range di spesa che va dai 10 e 15 euro al mese, i Giga per sfruttare il proprio smartphone arrivano fino a 300 al mese, con chiamate e SMS illimitati.

Il segreto del risparmio: il confronto delle tariffe

In un panorama sempre più ricco di offerte per la telefonia mobile, in un moltiplicarsi delle promozioni e degli sconti in vista delle festività di Natale e fine anno, come fare a orientarsi in questa sorta di selva di pacchetti all-inclusive (Giga, chiamate e SMS)? Come riuscire a scovare le soluzioni che salvino le tasche permettendo però di essere sempre connessi?

È innegabile che la strada del risparmio passi per la comparazione delle tariffe. Mettere a confronto le varie alternative è di sicuro una strategia utile per trovare le opzioni che sposino le proprie esigenze e stili di navigazione, oltre che di utilizzo quotidiano dello smartphone, con prezzi vantaggiosi e competitivi. Con un consiglio finale, ma non meno prezioso: prima di sottoscrivere un nuovo contratto calamitati da sconti, omaggi e regali in corso, leggere sempre attentamente le condizioni previste dalle promozioni al fine di evitare cattive sorprese.