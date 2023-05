Via libera unanime del Consiglio regionale per l’Ospedale Universitario di Alessandria

Il Consiglio regionale del Piemonte ha deliberato in settimana, all’unanimità, di avviare il percorso per trasformare l’Ospedale “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria in Azienda Ospedaliera Universitaria.

I commenti

Ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi: “L’obiettivo strategico è garantire l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, per offrire ai pazienti opportunità di cura sempre migliori, con eccezionali prospettive di crescita per la Sanità e il territorio. Ringrazio il Consiglio regionale per aver colto fino in fondo, e all’unanimità, l’importanza di questa iniziativa, confidando ora nel buon esito dell’iter ministeriale per il riconoscimento di quello che sarebbe il primo IRCCS a carattere pubblico del Piemonte”.

Apprezzato l’esito del voto anche dall’assessore regionale Vittoria Poggio, alessandrina, che sottolinea l’importanza del progetto IRCCS: “Ringrazio l’assessore Icardi per aver tenacemente portato a compimento il percorso politico di questa iniziativa fortemente attrattiva per il territorio, sia sul piano sanitario, sia su quello della formazione di alta specializzazione, con notevoli benefici per cittadini e professionisti sanitari. Un risultato che premia l’impegno della filiera politica a livello regionale e nazionale”.