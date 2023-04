Tumore tiroideo: incontro ad Alessandria con l’endocrinologo Marco Gallo. Venerdì 14 alle 9

Sarà il dottor Marco Gallo , Direttore di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale di Alessandria, il Responsabile scientifico del primo “Incontro ligure – piemontese sul tumore tiroideo avanzato” che si terrà ad Alessandria domani, venerdì 14 aprile, alle ore 9 , al Centro Congressi di piazza Fabrizio De Andrè.

La giornata

Sarà suddivisa in 2 sessioni, dedicate all’ Approccio alla malattia avanzata e agli Approcci terapeutici ancillari . L’incontro vedrà il confronto tra i più importanti esperti di Piemonte e Liguria, per fare il punto sulle più recenti acquisizioni terapeutiche e per affrontare alcuni aspetti innovativi ed emergenti, come la caratterizzazione molecolare, le tecniche mini-invasive, il supporto nutrizionale e la pre-abilitazione psico-fisica, con l’obiettivo di perfezionare e uniformare la gestione clinica tra i Centri di riferimento del Nord-Ovest italiano.

Il tema

Al centro dell’incontro sarà il carcinoma tiroideo , che rappresenta la neoplasia maligna endocrina più comune, con un’incidenza in progressivo aumento. In molti casi la patologia è guaribile con chirurgia e trattamento radio-metabolico, ma una minoranza di pazienti sviluppa metastasi a distanza e resistenza al radioiodio. Negli ultimi decenni sono stati compiuti notevoli progressi nella comprensione delle basi molecolari di questi tumori, che hanno stimolato la ricerca di nuovi farmaci in grado di colpire direttamente le proteine responsabili della trasformazione neoplastica, fornendo migliori risultati in termini di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia e alla radioterapia convenzionali a fronte di una minore tossicità.

Le parole

Così il responsabile dell’iniziativa, l’endocrinologo dr. Marco Gallo: “La disponibilità di tutte le figure professionali necessarie per la gestione multidisciplinare di questa patologia, all’interno dell’Ospedale di Alessandria, ha consentito in questi anni la realizzazione di una preziosa sinergia, in grado di far fronte a situazioni complesse”.