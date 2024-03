Conosciuto in Italia anche con il nome di Tennis in carrozzina , il progetto è attivato grazie al CIP nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico , attraverso la società sportiva ‘Volare’ e vede coinvolta la struttura di Medicina Fisica e Riabilitazione – Neuroriabilitazione diretta da Luca Perrero .

Grazie a due sedie da tennis date in comodato d’uso al “Borsalino” dalla Ssd Volare, è possibile ai ricoverati e a chi svolge attività riabilitativa in Day Hospital seguire le lezioni teoriche e pratiche insieme all’istruttore Daniel Dappiano .

Vuole far riconquistare ai pazienti fiducia nel proprio corpo e nelle proprie capacità , migliorando l’ autonomia non solo fisica ma anche psichica .

Spiega Luca Cosentino , segretario Ssd Volare e delegato provinciale del CIP: “Grazie alla vittoria di un bando regionale abbiamo acquistato la seconda sedia a rotelle per il tennis da lasciare in comodato al “Borsalino”, in modo che il progetto di Wheelchair Tennis possa integrarsi nei percorsi riabilitativi dei pazienti. Grazie allo sport, infatti, non solo si fa attività fisica, ma si può proporre un approccio diverso nell’utilizzo della sedia a rotelle “.