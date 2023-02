I lavori della commissione Sanità (presidente Alessandro Stecco) hanno ospitato un approfondimento da parte dei tecnici dell’assessorato sui contenuti delle delibere della Giunta Piemontese riguardanti il potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche e il progetto innovativo di istituzione dello “Psicologo delle cure primarie”.

Lo stanziamento

Con la somma di 1,5 milioni di euro, la prima delle due delibere ha consentito l’apertura di 60 nuovi sportelli di supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche in relazione all’emergenza Covid-19. Gli interventi, che hanno visto lavorare insieme Regione, Ufficio scolastico regionale e Ordine degli Psicologi del Piemonte, si sono concentrati sul coordinamento degli sportelli e sulla formazione e il supporto a docenti e personale scolastico rispetto ai problemi legati alla situazione emergenziale.

A marzo 2023 entrerà invece nella fase operativa il progetto sullo “Psicologo delle cure primarie”, al quale la Regione ha destinato 1,8 milioni di fondi statali assegnati al Piemonte: obiettivo individuare per ogni Asl uno o due psicologi che diventino punto di riferimento continuativo sul territorio, per chi necessita di una prima presa in carico di tipo psicologico. Al bando, costruito insieme ad Azienda Zero, hanno risposto circa 1.400 psicologi.