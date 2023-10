A sviluppare il progetto sono le dottoresse Francesca Cairello e Silvia Magrassi dell’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica e la dottoressa Enrica Bertelli dell’Ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica.

Obiettivo: descrivere i potenziali fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione pediatrica residente in provincia di Alessandria.

Il progetto

Vedrà la partecipazione di tutti i pediatri di libera scelta dell’ASL AL, coordinati dalla dottoressa Maria Carla Giaccari del Gruppo di Ricerca in Medicina generale e Pediatria di libera scelta del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi , che nelle prossime settimane sottoporranno ai genitori dei loro piccoli pazienti di età compresa tra i 7 e i 12 anni un questionario volto a individuare precocemente fattori di rischio che possano esporre a una maggiore probabilità di patologia cardiovascolare futura.

Le parole

Spiega la dottoressa Silvia Magrassi: “Le malattie cardiovascolari sono la più frequente causa di malattia e mortalità nei paesi industrializzati. In Italia incidono per oltre il 42% della mortalità e presentano la principale conseguenza dell’aterosclerosi, processo degenerativo che ha le sue origini in età pediatrica”.

La dottoressa Francesca Cairello precisa: “Una precoce diagnosi di ipertensione arteriosa in un bambino può avere un importante impatto sulla sua futura salute, così come tutte le patologie correlata all’obesità, sempre più frequenti”.

La dottoressa Enrica Bertelli aggiunge: “In Italia, a 10 anni, il 10% dei bambini è obeso e il 20% è in sovrappeso. Questi dati esprimono l’urgenza di modificare il nostro stile di vita, privilegiando un’alimentazione sana e una vita attiva, favorendo almeno una o due ore di sport al giorno”.

La conclusione

Il progetto si concluderà con l’Open Day di maggio 2024 all’interno dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’AO AL, durante il quale verranno invitati tutti i bambini a elevato rischio cardiovascolare per visite specialistiche pediatriche.