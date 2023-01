Si è svolta mercoledì 11 gennaio l’estrazione della lotteria “Un cuore per la ricerca” promossa dalla Fondazione Italiana Linfomi (FIL) , organizzazione nazionale senza scopo di lucro con sede ad Alessandria, attiva dal 2010 nel campo della ricerca

scientifica per la cura dei linfomi. FIL ha lanciato l’iniziativa a settembre, mese da sempre dedicato alla consapevolezza sui linfomi.

L’incasso e lo scopo

Quelli venduti sono stati 4.305 e l’ incasso totale è stato pari a 10.762,5 € . Tutti

i premi messi in palio sono stati donati da aziende e privati, dunque i fondi raccolti saranno interamente impiegati per la ricerca indipendente della Fondazione, cioè quella non finanziata dalle aziende farmaceutiche.

I biglietti vincenti

1° (valore 1.059 €) N. 09517 – 2° (980,00 €) N. 06317 – 3° (800,00 €) N. 06025;

7° (150,00 €) N. 08205 – 8° (100,00 €) N. 04072 – 9° (80,00 €) N. 07075;

10° (85,00 €) N. 00282 – 11° (60,00 €) N. 00157 – 12° (48,00 €) N. 04761;

13° (40,00 €) N. 09783 – 14° (40,00 €) N. 00971 – 15° (36,00 €) N. 04760.

I vincitori avranno tempo fino al 12 marzo 2023 per il ritiro.

Info e contatti

L’elenco dei premi è disponibile on line: https://filinf.it/lotteria-2022/ Note sui linfomi

In Italia i linfomi colpiscono ogni anno circa 15.000 persone, con un’incidenza di 40 nuovi casi al giorno, quasi 2 ogni ora. I linfomi racchiudono diversi tipi di tumori del sangue che prendono origine dalle cellule (linfociti) delle ghiandole linfatiche (linfonodi) presenti in tutto il corpo. Dai linfonodi la malattia può diffondersi attraverso il sangue e/o i vasi linfatici ad altri linfonodi od organi, sia linfatici (midollo, milza, ecc.), sia extra-linfatici (cute, polmoni, sistema nervoso centrale, stomaco, fegato ecc.). L’Azienda Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria è da sempre uno dei centri più attivi della FIL e il Direttore dell’Ematologia, Prof. Marco Ladetto, riveste la carica di vice Presidente della Fondazione.