Il monitoraggio effettuato ha evidenziato che tutte le Aziende Sanitarie Regionali hanno recepito la raccomandazione ministeriale sulla violenza su personale medico e pazienti nei Pronto Soccorso e nei Dea (Dipartimenti emergenza urgenza), attivando procedure e protocolli aziendali che forniscono indicazioni di carattere generale e specifiche per la gestione di situazioni complesse e per particolari contesti a rischio (Servizi psichiatrici, Centri di salute mentale, Comunità protette, Dea).

Le procedure

Sono attivi sistemi di segnalazione degli eventi alla Strutture di Prevenzione e Protezione ed ai Gruppi aziendali risk management e sono altresì stati costituiti, in molte Aziende sanitarie regionali, gruppi multidisciplinari coordinati dal Servizio di Prevenzione e Protezione che valutano gli eventi e definiscono le soluzioni.

Le procedure aziendali prevedono anche interventi di vigilanza esterna, vigilanza interna e guardiania e le relative modalità di attivazione. In talune Aziende sanitarie regionali sono stati attivati sportelli di ascolto finalizzati alla prevenzione del disagio psicologico e dello stress nei luoghi di lavoro.

L’obiettivo

Fornire alle Aziende sanitarie le indicazioni per ridurre i rischi di comportamenti aggressivi e atti di violenza contro gli operatori sanitari, nonchè le conoscenze per prevenire e gestire tali eventi. (es. attività formativa specifica in ambito di competenze relazionali e comunicative nelle situazioni di conflitto nel rapporto operatori/medici/assistiti).