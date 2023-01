Premi della Ricerca 2023: hanno vinto la dottoressa Manuela Zanni e l’infermiera Francesca Palmisano

Sono Manuela Zanni, Dirigente Medico di Ematologia, e Francesca Palmisano, infermiera di Ematologia le vincitrici dei Premi della Ricerca 2023, rispettivamente per il “Miglior Paper articolo pubblicato nell’anno 2021 con affiliazione AO AL o ASL AL”, intitolato alla memoria del dott. Nicola Giorgione, e per il “Miglior Progetto di Ricerca Professioni Sanitarie” intitolato alla memoria di Maria Rosa Monaco.

A premiarle, nella Sala Consiglio del Comune di Alessandria, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e il Direttore Generale AO AL Valter Alpe. I due Premi della Ricerca sono cofinanziati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria e da Solidal per la Ricerca per la somma di 1000 euro ciascuno, somma a disposizione dei ricercatori per effettuare attività formative specifiche oppure sostenere le spese vive.