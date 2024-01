Ospedale Universitario di Alessandria: consegnati i ‘Premi della Ricerca’ a Barbanera, Gota e Mottadelli 

Sono Andrea Barbanera, Claudia Gota e Giulia Mottadelli i vincitori dei Premi della Ricerca 2023, consegnati il 16 gennaio nella sede di Confindustria Alessandria nell’ambito delle celebrazioni di Sant’Antonio, patrono dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria da cui prende il nome il Presidio Civile.

Alla presenza del dg dell’AOU AL Valter Alpe, dell’assessore comunale Giorgio Laguzzi, della presidente di Confindustria Laura Coppo e della vicepresidente di Solidal Manuela Ulandi, i vincitori hanno ricevuto ciascuno una targa e un assegno simbolico da 1.000 euro per effettuare attività formative specifiche oppure sostenere le spese vive della ricerca.

I premiati

Andrea Barbanera , direttore di Neurochirurgia , si è aggiudicato il premio “Nicola Giorgione”, dedicato al miglior articolo pubblicato nell’anno 2022 in memoria del DG che ha operato con forte convinzione per lo sviluppo della ricerca in campo scientifico.

, , si è aggiudicato il premio “Nicola Giorgione”, dedicato al miglior articolo pubblicato nell’anno 2022 in memoria del DG che ha operato con forte convinzione per lo sviluppo della ricerca in campo scientifico. Claudia Gota , coordinatore infermieristico di Endoscopia Digestiva , ha invece vinto il premio “Maria Rosa Monaco” dedicato al miglior progetto di ricerca professioni sanitarie in memoria della Responsabile del Servizio Infermieristico dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”.

, , ha invece vinto il premio “Maria Rosa Monaco” dedicato al miglior progetto di ricerca professioni sanitarie in memoria della Responsabile del Servizio Infermieristico dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”. Giulia Mottadelli , dirigente medico di Chirurgia Pediatrica, si è aggiudicata il Premio DAIRI for YOUNG, istituito quest’anno per i lavori di ricerca pubblicati da professionisti sanitari di età inferiore ai 40 anni.

La ricerca

Durante lo svolgimento dell’evento si sono anche susseguite le presentazioni, di 180 secondi ciascuna, di alcuni dei 27 ricercatori che hanno partecipato ai tre bandi, finanziati dall’AOU AL e da Solidal per la Ricerca, per illustrare il proprio articolo o progetto di ricerca.

La ricerca scientifica continuerà ad essere al centro degli eventi che proseguiranno fino al 25 gennaio. Infatti l’innovazione e lo sviluppo della conoscenza sono strumenti fondamentali per rendere le cure sempre più accessibili e di eccellenza.