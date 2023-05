Ospedale di Alessandria: oggi su Facebook e Youtube i professionisti rispondono sulla cefalea

È in programma per oggi, mercoledì 31 maggio, dalle 16.00 alle 16.45 sulla pagina Facebook @aoalessandria e il canale YouTube Ospedale Alessandria, il secondo appuntamento con Ospedale Incontra, apprezzato format di eventi virtuali con i professionisti dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

In diretta ci saranno i professionisti dell’Ambulatorio Cefalee, attivo all’interno della struttura di Neurologia, diretta dal dottor Francesco Passantino.

A rispondere alle domande inviate alla mail [email protected] e a quelle poste nel corso dell’incontro, saranno i medici Federica Nicoletta Sepe (responsabile), Daniele Michelis e Claudia Lanni (psicologa).

L’incontro si terrà pochi giorni dopo la Giornata nazionale del mal di testa, organizzata per il 27 maggio dalla SIN (Società Italiana di Neurologia) e dalla SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee), per sensibilizzare la popolazione su questa patologia che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce una persona su due e rappresenta la seconda patologia neurologica più frequente dopo l’ictus.

All’interno dell’ambulatorio cefalee dell’AO AL, oltre a effettuare diagnosi di cefalea, i pazienti vengono supportarti, anche psicologicamente, nella gestione della quotidianità con questa patologia. Inoltre, sia in regime di Day Hospital sia domiciliare, viene fornito accesso ai pazienti a terapie di terza e quarta linea (rispettivamente tossina botulinica e anticorpi anti CGRP).