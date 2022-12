È Giovanni Montobbio il nuovo Direttore della Struttura di Terapia Intensiva Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

IL PROFILO

Classe 1958, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984 all’Università degli Studi di Genova, dove ha conseguito nel 1987 anche la specializzazione in Anestesia e Rianimazione e nel 1994 quella in Pediatria. Ha svolto la sua attività professionale per 32 anni all’IRCCS Gaslini di Genova, dove ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico di Direttore della Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Centro di Anestesiologia, Terapia del Dolore Acuto e Procedurale”.

Il dottor Montobbio è stato anche Observer alla Columbia University di New York (1985), all’Università di Graz (2012) e alla Boston Children’s Hospital (2013 e 2018). Ha inoltre partecipato in qualità di medico anestesista a 3 missioni umanitarie in Africa.

LE PAROLE

Montobbio: “Il mio lavoro è sempre stato improntato a valori che saranno centrali anche durante questo mio nuovo incarico: qualità e sicurezza delle prestazioni di anestesia e rianimazione e accudimento del paziente e della sua famiglia; perché il contatto e il dialogo con i bambini è primario, ma deve essere accompagnato da un contatto diretto con la sfera familiare per ridurre al massimo la giustificata ansia”.

Il Direttore Generale dell’Ospedale di Alessandria, Valter Alpe: “Con l’incarico al dottor Montobbio abbiamo inserito una professionalità di assoluto valore, che va a integrarsi in una struttura, il nostro Ospedale Infantile, in continua evoluzione per continuare a offrire le migliori prestazioni possibili”.