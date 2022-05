Gianfranco Pistis , direttore di Cardiologia : “L’alto contenuto tecnologico delle nuove apparecchiature permetterà di migliorare la performance globale delle procedure, aumentando l’efficacia e riducendo i tempi. A migliorare sarà anche l’accuratezza e la definizione delle immagini che possiamo acquisire grazie ai nuovi angiografi, per un’azione sempre più puntuale.

Questi macchinari ci permettono inoltre di aumentare la sicurezza, sia per gli operatori sia per i pazienti poiché, essendo di ultima generazione, a parità di efficacia, funzionano con basse dosi di emissione di raggi X. L’ultimo vantaggio è infine costituito dal fatto che in una delle 3 sale rinnovate abbiamo potuto installare un sistema di video/audio-registrazione al fine di trasmettere a distanza per corsi di formazione, convegni e ricerca”.