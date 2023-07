Oculista e dentista gratis per i bisognosi nel nuovo ambulatorio alessandrino degli ‘Asili Notturni’

È diventato operativo l’ambulatorio per prestazioni odontoiatriche e oculistiche degli “Asili Notturni Umberto I”, inaugurato lo scorso mese di maggio in via Buonarroti 1 ad Alessandria. L’obiettivo è aiutare coloro che vivono in una situazione di fragilità attraverso una serie di iniziative completamente gratuite sotto il profilo assistenziale, senza alcuna distinzione di età, nazionalità, cultura e religione.