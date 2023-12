Riparte la campagna “Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro“, con la quale Nova Coop sceglie, dal 1° al 31 dicembre, di devolvere all’Istituto di Candiolo – IRCCS l’1% del valore di vendita di ogni prodotto alimentare confezionato a marchio Coop acquistato in uno dei suoi 68 negozi di territorio oppure online sullo store www.coopshop.it.

Alla veicolazione dell’iniziativa partecipa anche EnerCasa Coop, il marchio di vendita di luce e gas a uso domestico promosso da Nova Aeg, la società energetica di proprietà della cooperativa dei consumatori piemontese.

L’obiettivo

Sarà l’acquisto di un angiografo digitale, un’apparecchiatura radiologica che permette di studiare i vasi arteriosi e venosi mediante l’utilizzo di raggi X e l’iniezione direttamente dentro i vasi sanguigni del mezzo di contrasto, ottenendo immagini sia bidimensionali che tridimensionali.

L’angiografo fornisce immagini in tempo reale che permettono al radiologo di navigare dentro i vasi con appositi cateteri per raggiungere e trattare malattie localizzate in pressoché ogni organo del corpo umano, attraverso millimetriche incisioni cutanee.

Oggigiorno l’angiografia viene utilizzata prevalentemente a scopo terapeutico, per chiudere vasi sanguinanti o aprire vasi occlusi e per trattare tumori in varie sedi del corpo. La stessa apparecchiatura viene anche impiegata al di fuori delle strutture vascolari, per drenaggi (cateteri che prelevano liquidi da raccolte) in varie sedi del corpo, per impiantare cateteri venosi (emodialisi o infusione di chemio-terapici) o per eseguire procedure sulle strutture ossee e muscolari, come il trattamento dei crolli vertebrali.