Medicina traslazionale: un convegno giovedì 25 maggio all’Ospedale di Alessandria

La Medicina Traslazionale* sarà al centro del convegno in programma per giovedì 25 maggio nel Salone di Rappresentanza di via Venezia 16 dell’AO AL, che vedrà approfondimenti, aggiornamenti e future prospettive nell’ambito della Ricerca delle Unit Disease.

Interdisciplinarietà e integrazione tra Azienda Ospedaliera di Alessandria e Università del Piemonte Orientale per offrire soluzioni in grado di migliorare prognosi, prevenzione, screening e terapie del paziente , e più in generale le politiche della salute.

È questa la ricerca traslazionale, coordinata dal DAIRI – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’AO AL, diretto da Antonio Maconi , che vede lavorare quotidianamente con un approccio multidisciplinare i professionisti delle Unit Disease.

L’ obiettivo è quello di trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca di base alla clinica e alla comunità con lo scopo finale di attivare metodi di prevenzione, diagnosi e terapia per le patologie riconducibili alle linee di ricerca aziendali.