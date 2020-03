MCL e Filippo Melchionni per l’Ospedale: in arrivo 20.000 mascherine, 10 respiratori e altri dpi

Solidarietà nell’emergenza ‘Covid-19’ mettendo insieme la volontà di un manager alessandrino che opera a livello internazionale, Filippo Melchionni, e le conoscenze della struttura del Movimento Cristiano Lavoratori in città e provincia.

Seguendo la campagna di donazione a favore dell’Ospedale di Alessandria, il risultato si concretizzerà fra poche ore: oltre 20.000 mascherine, già partite stamattina, in aggiunta a 10 unità tecnologiche di supporto respiratorio, camici e altri dpi (‘dispositivi protezione individuale’).

Anche il Comune di Casale, con in testa il sindaco Federico Riboldi, dovrebbe poter definire un percorso di accoglimento della donazione nelle prossime ore.

“#stateacasa non significa stare con le mani in mano – ha spiegato il presidente MCL Piercarlo Fabbio – la solidarietà si può sempre esercitare, sperando che possa diventare un esempio per le persone di buona volontà che possono fare moltissimo per aiutare gli operatori della sanità e i pazienti. #andràtuttobene”.