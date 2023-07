L’Azienda Ospedaliera di Alessandria aderisce alla Carta della qualità e della sicurezza delle cure

L’impegno

Sono 10 punti chiave e 47 azioni concrete per migliorare la qualità e la sicurezza delle cure in ospedale: questo l’impegno dell’ Azienda Ospedaliera di Alessandria dopo l’adesione alla “Carta della qualità e della sicurezza delle cure” promossa da Cittadinanzattiva e dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso).

Il tema

Ad ispirare il lavoro è stato il rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria e alla diffusione dell’antimicrobico resistenza; 2 fenomeni che , per numeri e conseguenze, possono avere un impatto grave sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità anche economica dei servizi sanitari.

Secondo l’ultimo rapporto OMS , ogni 100 pazienti ricoverati negli ospedali, ben 7 nei Paesi ad alto reddito e 15 in quelli a basso e medio prendono un’infezione. Ciò potrebbe essere evitato attraverso una maggiore prevenzione , formazione del personale per l’implementazione dei protocolli di sicurezza e una migliore igiene negli ambienti ospedalieri.

L’Ospedale di Alessandria già da anni è impegnato in questo ambito attraverso la Struttura di Prevenzione e Controllo Infezioni Ospedaliere e Antimicrobial Stewardship diretta da Cesare Bolla .

Chiara la spiegazione del Direttore Sanitario AO AL, Luciano Bernini: “L’adesione alla Carta deve essere uno stimolo per migliorare ancora di più il nostro impegno verso la gestione e la prevenzione delle ICA, cioè le infezioni correlate all’assistenza. Per questo motivo ci tengo a ringraziare FIASO e Cittadinanzattiva per mantenere alta l’attenzione verso questa tematica. Da parte nostra, invece, c’è la piena volontà di rispettare le azioni concrete indicate dal documento”.