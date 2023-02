Alessandria è una delle 5 città piemontesi in cui ha sede un Centro HPL, come Torino, Biella, Novara e Savigliano. La sede alessandrina, da ieri, si trova presso l’Associazione Abilitando, via Alfieri 2.

Cosa significa HPL

L’acronimo sta per ‘High performance learning’, ovvero imparare migliorando le proprie prestazioni , e indica lo scopo dell’iniziativa: andare incontro ai bambini con fragilità cognitive e alle loro famiglie , schierandosi al fianco della scuola.

Il Centro HPL è una struttura dedicata a bambine e bambini della scuola primaria, tra i 6 e i 10 anni, che appartengono a quella percentuale di popolazione con Funzionamento intellettivo limite (i vecchi ‘ritardi mentali’, ndr), il che significa avere difficoltà di apprendimento non sufficienti per l’insegnante di sostegno, ma comunque limitanti per il minore.

Il progetto Grazie all’intervento della Regione Piemonte, la struttura sarà gratuita per le famiglie che hanno figli con una diagnosi neuropsichiatrica di “funzionamento intellettivo limite”. Una volta contattati i Centri HPL di riferimento, saranno le équipe specializzate di ogni struttura a valutare la situazione dei bambini, colloquiando con le famiglie e avviando la presa in carico di alunni e alunne. Le parole L’assessore regionale alla Famiglia Chiara Caucino, presente all’apertura del centro di via Alfieri 2, ha spiegato: “È una svolta epocale. Ci occupiamo di una “zona grigia” dove protagonista era il disagio. Con questo progetto facciamo nascere un’importante forma di accompagnamento che aiuterà a prevenire dispersione scolastica, devianze comportamentali e autolesionismo. Voglio ringraziare il deputato alessandrino Riccardo Molinari, che ha operato con la sottoscritta affinché il centro sorgesse proprio qui, punto di riferimento del Sud Piemonte”. Per il sindaco Giorgio Abonante “il Comune di Alessandria è felice di collaborare con Abilitando, affrontando i problemi di apprendimento cognitivo. Il tema per noi è la collaborazione con le associazioni cittadine, attivando anche altri strumenti come le iniziative culturali per tutte la abilità o disabilità”. Info Centro HPL di Alessandria – telefono 366.3032798

e-mail: [email protected]

Portale web: www.centrohpl.it