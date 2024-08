Fondazione Crt, grazie al bando Missione Soccorso, ha assegnato contributi a 11 Anpas del Piemonte per l’acquisto di ambulanze da destinare al 118. I contributi di Fondazione Crt per le nuove ambulanze garantiscono il ricambio di mezzi di soccorso non più convenzionabili operanti sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta per mantenere l’efficienza del servizio.

Le undici associazioni di volontariato Anpas del Piemonte vincitrici del bando Missione Soccorso 2024 sono: Croce Verde Mombercelli (AT), Croce Verde Alessandria (AL), Croce Verde Casale Monferrato (AL), Croce Verde None (TO), Croce Verde Rivoli (TO), Vasc Volontari Assistenza e Soccorso Caravino (TO), Croce Verde Torino (TO), Croce Verde Villastellone (TO), Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese (TO), Croce Bianca Fossano (CN), Croce Verde Verbania (VB).

Così Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: “Il sostegno della Fondazione CRT ci permette di migliorare i servizi e sottolinea l’importanza del volontariato che, ogni giorno, si dedica al bene della comunità”.

L’Anpas Piemonte rappresenta 80 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.658 volontari (di cui 4.254 donne), 5.498 soci, 698 dipendenti, di cui 81 amministrativi che, con 460 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 266 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 586.458 servizi con una percorrenza complessiva di 19.532.181 km.